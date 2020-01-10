Иран назвал психологической войной версию о крушении украинского Boeing из-за ракеты

Иран отрицает, что потерпевший крушение украинский самолет Boeing-737 могла сбить ракета Тегерана. Подобные заявления власти страны считают психологической войной, передает Reuters со ссылкой на представителя иранского правительства Али Рабею.

«Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана <…> все те страны, чьи граждане были на борту самолета, могут отправить представителей, и мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к расследованию и изучению черных ящиков», — пояснил Рабей.

Как пишут The New York Times и Reuters, Тегеран пригласил принять участие в расследовании авиакатастрофы Национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB) США. По данным агентства, NTSB аккредитовал одного из своих специалистов, однако пока неясно, чем он сможет заняться в условиях американских санкций.

Как уточняет газета, ограничения не позволяют корпорации Boeing взаимодействовать с иранскими ведомствами без отдельной лицензии. Присоединиться к расследованию Иран пригласил также Совет по безопасности на транспорте Канады.

О том, что украинский самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Такую версию озвучивали СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, по информации которых, речь идет о разработанном в РФ зенитно-ракетном комплексе «Тор». Подобное предположение поддержал также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Кроме того, The New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждает, запечатлен момент попадания ракеты в самолет. Газета пишет, что сразу после этого лайнер не взорвался и несколько минут продолжал движение, а также успел развернуться в сторону аэропорта.

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди которых большинство — пассажиры из Ирана и Канады. Обломки самолета разнесло в радиусе нескольких километров.

Согласно предварительным результатам расследования, которое проводят иранские специалисты, крушение произошло из-за возгорания двигателя: самолет загорелся еще в воздухе, после чего пытался вернуться обратно в аэропорт. О каких-либо технических неисправностях пилот после вылета не сообщал.

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Источник: Новая газета

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