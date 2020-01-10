Мнение: Рожденные 14 июня…

Небольшое наблюдение от модератора.

В теме связанные с украинским "Боингом" появились идентичные аккаунты с пустыми журналами, зарегистрированные в один день 14 июня 2018 года, которые идентично рассказывают, что "Беллингкет всем все доказало, верьте Беллингкет". С учетом того, что один номер аккаунта заканчивается на 041, а другой на 146, модератор предполагает, что таких аккаунтов зарегистрированных 14 июня 2018. может быть более сотни.

В общем, информация к сведению.

PS. Касательно жалоб на то, что модератор не работает — после Нового Года в расстрельный подвал отправилось уже более 50 рецидивистов, хотя есть и те, у кого это первая ходка.

Источник: Colonel Cassad

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