В ходе конфликта в харьковской колонии дубинки и наручники применили к 22 осужденным – офис омбудсмена

8 января во время конфликта в Алексеевской исправительной колонии №25 города Харькова к 22 осужденным применили спецсредства и физическую силу. Об этом 9 января проинформировал офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
«Во время мониторингового визита было выявлено, что к 22-м осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники. После указанных действий работниками медицинской части №25 было проведено медицинское освидетельствование и предоставлена при необходимости медицинская помощь пострадавшим», – сказано в сообщении.
В офисе омбудсмена отметили, что в журнале учета телесных повреждений у содержащихся в колонии написано, что «зафиксированы ссадины и синяки, характерные после применения наручников».
«После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения. Также были опрошены работники колонии, получены документы и объяснения, которые будут тщательно изучены и проработаны. В действиях работников колонии усматриваются проявления затягивания времени и промедление с предоставлением документов по требованию представителя уполномоченного», – рассказали представители омбудсмена.
Они подчеркнули, что «с некоторыми документами ознакомиться так и не удалось», администрация колонии пообещала предоставить их позже.
8 января администрация уголовно-исправительной службы сообщила о введении в Алексеевской исправительной колонии №25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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