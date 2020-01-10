Пристайко: Украинская команда не подтверждает фото с бульдозером на месте крушения самолета МАУ в Иране

Украинская сторона не подтверждает, что место падения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране было зачищено с помощью бульдозера. Об этом на брифинге 10 января сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«На месте действительно проходят работы. Кроме того, что проходит очистка… К сожалению, обломки самолета разбросало на довольно большую территорию, включая населенный пункт. У людей есть доступ… Будем честными, это фрагменты самолета и даже фрагменты тел. Сложно и неприятно об этом говорить, но надо навести порядок… Мы с помощью иранских властей смогли забрать всех лишних посторонних… То, что были фото бульдозеров, наша команда, которая находится на месте, не подтверждает эти фото», – сказал он.

Пристайко сообщил, что украинская команда работает на территории с наибольшим количеством фрагментов.

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс 10 января заявлял, что место падения самолета после сбора обломков зачистили с помощью бульдозера. По его словам, это очень затрудняет проведение экспертизы и «вызывает еще больше вопросов о причастности Ирана». О работе бульдозера на месте катастрофы сообщил также главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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