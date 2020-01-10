Ученые назвали 6 натуральных методов от головной боли

Учеными были названы 6 натуральных методов от головной боли. Кроме того, что мигрень является основным симптомом при различных заболеваниях, она может быть совершенно самостоятельным патологическим состоянием.

И если в первом случае нужно лечить не следствие, а причины, то во втором помогут способы, позволяющие без побочных эффектов предотвратить приступ болезни. Если отсутствует аллергия на запахи, можно попробовать избавиться от боли с помощью ароматерапии. Смешанное с небольшим количеством воды масло мяты перечной необходимо втирать в область висков круговыми движениями. Затем желательно расслабиться, прибегнув к медитации или навыкам, полученным в результате занятий йогой. Древняя методика хатха-йоги и её асан, став полезной привычкой, позволит забыть навсегда о болях в голове. Помимо релаксации, она укрепит мышцы и снизит уровень стресса, в результате которого, вероятно, и возникла головная боль. Если нет возможности прибегнуть к акупунктуре, избавляющей от любой локальной боли в организме, в экстренной ситуации приступа облегчить болевой синдром может и точечный массаж. Универсальную точку между большим и указательным пальцем на руках необходимо массировать хотя бы 10-20 секунд, а затем перейти на вторую руку. Активные точки, массаж которых облегчит начинающийся приступ головной боли, есть и на голове, освоить их просто.

Изменив рацион, постепенно убирая до минимума, а затем и сводя на нет употребление алкоголя, кофеина и рафинированного сахара, можно добиться улучшения самочувствия и уменьшения количества приступов боли. Консультация врача для определения формы приема магния также пригодится. Установлено, что в период обострения его показатели в организме критически снижаются. Облегчит состояние и напиток, приготовленный из одной восьмой столовой ложки измельченного имбиря и стакана теплой воды.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции российской стороны по суду с украинскими компаниями, имевшими активы в Крыму, пишут местные СМИ. Суд не изменил решение Женевского арбитража, по которому Москва обязана выплатить 12 украинским компаниям свыше 82 млн долларов в качестве компенсации за потерю имущества после воссоединения Крыма с Россией, передает РИА «Новости». Суд оставил в […]