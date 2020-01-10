Independent — «спроектирован клоунами» — новые данные о Boeing 737 Max встревожили американских политиков

В распоряжении конгресса США и американских регуляторов оказались сотни электронных писем и текстовых сообщений, в которых раскрывается подход компании Boeing к ситуации с лайнером Boeing 737 Max, пишет The Independent. Кроме того, в этой переписке звучат нелестные отзывы и о самом самолёте.



Reuters

«Спроектированный клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны», — такую точку зрения о самолёте Boeing 737 Max в 2017 году высказал один из сотрудников компании, пишет The Independent.

Этот комментарий, автор которого также дал крайне нелестную характеристику самому лайнеру, оказался среди сотен электронных писем и текстовых сообщений, переданных регулирующим структурам и американскому конгрессу. В них представлены шокирующие доказательства того, что компания Boeing пыталась снизить издержки на данный самолёт, убеждая авиаперевозчиков в том, что для использования этого воздушного судна не потребуется обучать пилотов на авиатренажёрах.

Уже 10 месяцев действует запрет на полёты самолётов Boeing 737 Max. Введён он был после того, как 10 марта прошлого года произошло крушение лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines. Тогда все 157 человек, находившихся на борту, погибли после того, как пилотам не удалось справиться с новым программным обеспечением по управлению полётами, из-за которого нос самолёта кренился вниз.

С программным обеспечением, известным как MCAS, также было связано и первое крушение Boeing 737 Max, произошедшее в октябре 2018 года. Тогда погибли все 189 человек, находившихся на борту самолёта авиакомпании Lion Air. Он рухнул вскоре после взлёта из индонезийской столицы Джакарты.

Компания Boeing опубликовала более 100 страниц текстовых и электронных сообщений, которые были предоставлены Федеральной авиационной администрации и конгрессу США. Они раскрывают согласованную кампанию по отклонению призывов к обучению пилотов на тренажёре.

Чтобы избежать больших издержек, производитель самолёта охарактеризовал различия между Boeing 737 Max и предыдущей версией Boeing 737 NG как минимальные.

Республиканец Питер Дефазио, председатель комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, сказал: «Недавно предоставленные электронные письма носят невероятно изобличительный характер. Они рисуют глубоко тревожную картину того, на что Boeing, по-видимому, был готов пойти, чтобы избежать контроля со стороны регуляторов, лётных экипажей и общественности, даже несмотря на то, что внутри компании её собственные сотрудники били тревогу».

Как отметил конгрессмен, в результате проведённого расследования выяснилось, что у Boeing было множество серьёзных проблем с принятием решений. Кроме того, по его словам, приоритетом компании были производство и прибыль, а не безопасность.

«Эти новые электронные письма выводят мои опасения на совершенно новый уровень. Они демонстрируют скоординированные усилия, предпринятые ещё в первые дни программы 737 Max, по сокрытию важной информации от регуляторов и общественности», — добавил Дефазио.

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