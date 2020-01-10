Украинские эксперты получили доступ к «черным ящикам» Boeing, который разбился в Иране

10.01.2020, 19:57, Новости дня

Прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и к месту падения, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами», — сообщил министр.

«Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача — это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват — найти виновных», — отметил Пристайко.

Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Ранее телеканал CNN сообщил, что по данным разведки США, самолет был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства «Тор-М1»).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключается версия о том, что самолет был сбит ракетой.

 



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