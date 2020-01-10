Винокур выступил против закрытия «Смехопанорамы»

Юморист Владимир Винокур выступил против приостановки выпуска телепрограммы «Смехопанорама», так как многие зрители любят ее и ее ведущего Евгения Петросяна.

«Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна, – прим. ВЗГЛЯД)», рассказал Винокур РИА «Новости».

В ВГТРК ранее сообщили о приостановке впуска программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Причины решения не уточняются. Будут ли программы возобновлены, также не сообщается.

Программа «Смехопанорама» выходит в эфир с 1994 года. Ведущим передачи был юморист Евгений Петросян.

Ранее Ведущий телешоу «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил о решении телеканала «Россия 1» и холдинга ВГТРК закрыть шоу. Телеканал, по его словам, не стал переформатировать шоу, а просто решил закрыть.

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