Иран дал Украине доступ к «черным ящикам» упавшего «Боинга»

Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофы под Тегераном. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в пятницу.

«Мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения … Сейчас наша команда получила доступ и к «черным ящикам», и мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям [переговоров] диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и наших пилотов. Вся эта информация пока анализируется», – заявил глава украинского МИДа.

Пристайко также добавил, что в настоящее время удалось собрать образцы ДНК у всех родственников погибших в авиакатастрофе, даже у человека, проживающего на оккупированной сепаратистами территории.

В состав украинской делегации, которая занимается расследованием авиакатастрофы, входят 50 человек.

При вылете из аэропорта Тегерана 8 января разбился пассажирский Boeing-737 Международных авиалиний Украины. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Экипаж, а также еще два пассажира были гражданами Украины.

Трагедия произошла спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по базам, в которых размещались американские войска в Ираке.

9 января американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит иранской ракетой по ошибке. Такое же заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо: он сослался на разведданные из нескольких источников. Глава гражданской авиации Ирана назвал эту информацию «абсурдными слухами».

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