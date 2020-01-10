Война устарела — обозреватель NYT призвал США не ввязываться в конфликт с Ираном

С развитием современных технологий даже слабые страны вроде Ирана могут сделать цену победы в потенциальной войне слишком высокой даже для «могущественной глобальной сверхдержавы», пишет в The New York Times Фархад Манджу. Журналист подчёркивает, что в таких условиях война изначально является провальной опцией и её нужно избегать всеми силами.



Reuters

«Давайте не будем ввязываться в очередную войну. Давайте не будем в неё ввязываться, потому что не сможем позволить себе «победу». В этой войне победы не будет. Будет только поражение ценой потерь по всем фронтам — человеческие жизни, деньги, разбазаренная возможность потратить отпущенное нам вместе время и ресурсы на что-то полезное на этой и без того задавленной проблемами планете», — пишет обозреватель The New York Times Фархад Манджу.

Как объясняет журналист, прежде всего он имеет в виду потенциальную войну с Ираном, который на сегодня оказался на месте главного врага США. Но при этом, по словам автора статьи, он говорит и в более общем контексте и рекомендует возвращаться к его материалу «в качестве профилактики каждый раз, когда вновь начинают бить барабаны войны».

По мнению Манджу, в современном мире война «становится устаревшим способом урегулирования конфликтов между людьми». Благодаря новейшим технологиям вооружённые противостояния всё чаще ведутся в форме «асимметричной войны», в которой даже более слабые страны вроде Ирана располагают таким мощным потенциалом, что моментально делают победу очень дорогой даже для самой могущественной мировой сверхдержавы. Кроме того, есть и климатический фактор: «каждый раз, когда мы воюем друг с другом, мы отступаем в более масштабной и более важной битве за обитаемость нашей планеты».

Если о том, что любая война в истории удачно заканчивалась для тех, кто её инициировал, ещё можно поспорить, то сомнений в том, что большинство последних войн США плохо закончились для всех, сомнений мало. Как отмечает Манджу, американские политики любят утверждать, что война — крайняя мера, но это лишь для вида, потому что правда слишком страшна и заключается в том, что дорогущая военная машина США, которая на 2020-й обошлась стране порядка $740 млрд, не может гарантировать мир. «Война сегодня не является не только последним выходом, но и выходом вовсе», — комментирует журналист. Больше нельзя отстаивать войну как крайнюю опцию, на случай если все другие попытки окончатся провалом. Провалом нужно считать саму войну.

Как признаётся Манджу, он думал, что сегодня большинство американских политиков уже должны были бы осознать всю бесполезность войны. К примеру, «одним из редких и удачных моментов» во время предвыборной кампании Дональда Трампа был его отказ от установившейся после 11 сентября доктрины Буша — Чейни, упиравшей на необдуманное расширение американского интервенционизма. Уловив народные настроения, этим летом действующий президент отменил авиаудар по Ирану, планируемый в качестве реакции на уничтожение американского дрона.

Но вот теперь, с ликвидацией иранского генерала Кассима Сулеймани, Трамп всё-таки открыл войне дверь. Тегеран принимает ответные меры — и начинается потенциальный «порочный круг обострения», даже несмотря на то, что пока Вашингтон, по всей видимости, решил отступиться от развития конфликта. Сегодня ситуация начинает всё больше напоминать 2003 год — те же эксперты и политики, которые тогда выступали за войну в Ираке, сейчас говорят то же самое про Иран.

Трамп настаивает, что не хочет войны, но если уж её не миновать, для США всё будет просто и быстро. Автор статьи уверен: это неправда. Как может кто-то, знакомый с трясиной, в которую превратились войны в Ираке и Афганистане, утверждать, что в Иране всё будет иначе? В таких конфликтах военная мощь Америки наталкивается на местную, незнакомую культуру, географию и религию, а также неприятеля, которому не составляет труда слиться с местным населением. Тем временем сегодня в Иране проживает втрое больше людей, чем в Ираке, когда Америка начала свою военную операцию в 2003 году. Кроме того, у Тегерана полно союзников в регионе, в Европе и Латинской Америке, а также есть группа толковых хакеров, которых обвиняют в недавних атаках на банки США и распространении дезинформации.

Да, в традиционной войне США с лёгкостью бы одержали верх над Ираном. Но как и РФ с Китаем, Тегеран овладел искусством «гибридной войны». Да, Америка тратит на свою оборону больше, чем все крупнейшие страны, только ей так и не удалось «купить мир силой» — годы, проведённые в Афганистане и Ираке, ясно продемонстрировали врагам уязвимые места США.

Возможно, Америка продолжает пока удерживать военное превосходство в море и воздухе, но контроль этот ограничен и его легко оспорить.

«Два последних десятилетия ясно дали понять, что даже Америке война не даётся так просто. Мы должны бояться войны. Мы должны её избегать. Мы должны стремиться посвящать свои деньги и жизни чему-то более плодотворному, к примеру, делать жизнь на земле более сносной, а не менее», — приходит к выводу Фархад Манджу.

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