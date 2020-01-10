ВМС США заявили об «агрессивном» приближении российского корабля к их эсминцу

Корабль ВМФ РФ «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу USS Farragut, когда тот выполнял плановые операции в северной части Аравийского моря, информирует пресс-служба пятого флота ВМС США.
«В четверг, 9 января, во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut (DDG 99) агрессивно приблизился российский военно-морской корабль», – сказано в заявлении на сайте флота, передает РИА «Новости».
Там отмечено, что американский эсминец подал пять коротких гудков в качестве сигнала об опасности столкновения, и потребовал, чтобы российское судно изменило курс в соответствии с международными правилами мореплавания.
«Российский корабль сначала отказался это делать, однако в конечном счете изменил курс», – сказано в заявлении, однако при этом подчеркнуто, что «первоначальное промедление в соблюдении международных правил» увеличило риск столкновения.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик.
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