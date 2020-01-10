Украина захотела забрать «черные ящики» упавшего самолета себе

10.01.2020, 19:44, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «черные ящики» упавшего в Иране Boeing украинской авиакомпании необходимо расшифровать в Киеве.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее в пятницу Пристайко сообщил, что пока рано делать выводы о том, что Boeing был сбит, и раскрыл новые подробности авиакатастрофы. Иран предоставил Украине доступ к самописцам и обломкам самолета.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана, однако Тегеран обвинения в свой адрес считает необоснованными.



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