Великобритания планирует создать независимый от ЕС санкционный режим, в рамках которого сможет блокировать активы подозреваемых в нарушении прав человека, сообщила Financial Times. Ограничительные меры будут вводиться за нарушение прав человека. Под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии и Северной Кореи. Эксперт по санкционному праву, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов рассказал The Insider, что Лондон пытался сделать свою санкционную политику более независимой еще до референдума о Brexit, теперь же Соединенное Королевство получит серьезное экономическое оружие, а также сможет избавиться от нежелательных лиц на своей территории.

С момента вступления в силу 1 января 1973 года закона «О Европейских Сообществах» Соединенное Королевство отказалось от собственной политики ограничительных мер и санкций. Произошло делегирование указанных полномочий институтам ЕС, а страна была вынуждена плестись в русле Общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Однако восстановлением автономного от ЕС механизма введения санкций Великобритания озаботилась еще до референдума о выходе из ЕС. В апреле 2016 года в структуре Минфина был создан британский аналог американского OFAC – Служба по применению финансовых санкций (OFSI). 23 мая 2018 года королева Елизавета II одобрила закон «О санкциях и борьбе с отмыванием денег». Первый же день после выхода из ЕС Британия встретит с самостоятельной санкционной политикой.

Зачем им это?

Во-первых, санкции — это отличное средство недопуска на территорию страны нежелательных лиц. В прошлом году отозвали у Романа Абрамовича инвесторскую визу, так он получил израильский паспорт, чтобы иметь возможность летать пусть и в туманный, но Альбион. А теперь эту лавочку прикроют – если ваше имя фигурирует в списке, значит и визу не дадут, и въезд закроют из соображений национальной безопасности.

Во-вторых, санкции – это серьезное экономическое оружие. Например, когда нет оснований для заморозки активов «токсичного» украинского олигарха или африканского диктатора, а программа ареста имущества неясного происхождения (UWO) за три года практически провалилась, вот тогда санкции выступят якорем спасения. Банки и прочий бизнес получат полное право не только расторгнуть отношения с такими лицами, но и заморозить их активы.

В-третьих, санкции — это один из способов поддержать внутренний рынок юридических услуг. Пусть новички санкционных списков оспаривают свое попадание туда через суд. Так что, по сути, это хорошее подспорье юристам из того же Magic или Silver Circle, которые с момента Brexit лишились сверхприбыльных процессов в суде ЕС.

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