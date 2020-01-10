США ввели новые санкции в отношении Ирана

10.01.2020, 19:43, Новости дня

США ввели новые санкции против Ирана. Как сообщает CNN, указ об этом подписал президент Дональд Трамп.

Введены ограничения в отношении производственного, текстильного, строительного и горнодобывающего секторов экономики страны. Компании, которые будут вести бизнес с этими предприятиями, тоже окажутся под санкциями.

Введены также дополнительные санкции в отношении крупнейших иранских производителей железа и стали.

Кроме того, введены персональные санкции в отношении восьми представителей руководства страны.

Санкции были анонсированы Трампом 8 января в ответ на атаку Ирана на военные базы США.



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