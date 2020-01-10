В ГБР заявили, что конкурс на должности заместителей директора ведомства пройдет с участием международных наблюдателей

Представитель ЕС примет участие в заседании комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований Украины, сообщает 10 января пресс-служба ГБР.

И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова встретилась с представителями консультативной миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС) во главе с Антти Хартикайненом, дипломатами представительства Европейского союза в Украине и заместителем руководителя отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Диной Аба-Огли, отмечают в пресс-службе.

Венедиктова рассказала, что в ближайшее время пройдет аудит работы ГБР, в бюро будут переведены следователи Генпрокуратуры, которые занимались расследованием дел Майдана, будет запущена работа Совета общественного контроля при ГБР, сформированы дисциплинарная комиссия и оперативные подразделения. Также руководитель ведомства сообщила о конкурсе на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР.

По ее приглашению в заседании комиссии по отбору кандидатов на эти посты примет участие старший советник по вопросам правовой реформы КМЕС Томас Фланаган, сказано в сообщении.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с «первоочередными задачами и вызовами современности» в 2019 году.

3 января стало известно, что Венедиктова планирует подать на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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