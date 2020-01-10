Молодые звезды на окраине Млечного пути рассказали о слиянии двух галактик

Окраины нашей галактики можно смело назвать «звездным домом престарелых», из-за того что там находятся в основном древнейшие звезды. Однако недавнее открытие астрономов поразила научный мир находкой там группы молодых звезд. Открытие сделано благодаря спутнику «Гея» Европейского космического агентства. Звездное скопление очень небольшое, насчитывает в себе менее 1000 звезд, но оно имеет колоссальное значения для понимания эволюции нашей галактики.

Возраст нового звездного скопления весьма молодой — около 117 млн лет. Из-за пониженного содержания металлов в звездном скоплении, в сравнении с газовым составом окружающим Млечный путь, новые звезды отнесли к Магеллановому потоку.

Дальнейшее изучение поразило ученых еще больше, согласно спектральному анализу звезды имеют внегалактическое происхождение, а это значит что их «родителями» стали материалы галактик Млечного пути и Магеллановых Облаков. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на расстояние между галактиками.

Новые данные свидетельствуют о том что расстояние до края Магелланового потока значительно меньше чем предполагалось раньше, фактически оно сократилось в 2 раза до 90 тыс световых лет, что может свидетельствовать о том более раннем слиянии наших галактик. Сейчас ученые предполагают что примерно через 2,5 млрд лет Млечный путь столкнется со своими карликовым соседом и полностью его поглотит.

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