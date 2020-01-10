Мнение: Американцы убивают двух зайцев, обвиняя Иран в атаке на Boeing

Оригинал взят у ogneev в Американцы убивают двух зайцев, обвиняя Иран в атаке на Boeing

В уничтожении украинского Boeing США, Великобритания и Канада обвиняют Иран. Возможно, скоро обвинят и Россию, дескать самолет мог быть сбит русской ракетой. Прямо дежавю какое-то.

И снова в числе главных обвинителей Канада, граждане которой составляли большинство пассажиров разбившегося самолета.

На следующий день после катастрофы канадский премьер Джастин Трюдо официально заявил, что разведка страны располагает данными, подтверждающими версию атаки ракетой «земля-воздух». Это, впрочем, по его словам, могло произойти непреднамеренно.

Тут интересно вот что. За сутки до этого агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в канадских же службах безопасности, заявило о том, что основной версией является все же техническая неисправность, и что у западных спецслужб имеются свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей воздушного судна как на причину трагедии.

Как же у них быстро меняются основные версии! Или быстро переобуваются в прыжке, как у нас обычно говорят?

Да, Трюдо не единственный, кто заявил о ракетной атаке. По словам британского премьера Бориса Джонсона, есть «масса доказательств» того, что самолёт был сбит ракетой.

И наконец заявление президента США Дональда Трампа, который сначала отмалчивался, как с оценкой действий Тегерана против американских военных баз в Ираке. Но в итоге выдал: самолет мог быть «кем-то» сбит по ошибке.

Трамп выразился корректнее всех вышеперечисленных: «у меня есть подозрения», «он (самолет) летел в довольно опасном районе, и кто-то мог ошибиться»…

Осторожность понятна, учитывая, что США стоят на пороге войны с Ираном, и любое выказывание может привести к непредсказуемым последствиям. Но в то же время Трамп, хоть и не прямым текстом, обвиняет Иран в уничтожении самолета, пусть и непреднамеренном. А кто еще этот «кто-то» кто мог «ошибиться»? Не марсиане же!

Американцы все же не спешат делать безапелляционных заявлений, как некоторые их союзники. Госсекретарь Майк Помпео, например, заявил, что причиной падения лайнера могла быть и техническая неисправность, и у американских властей пока нет новой информации о крушении.

«Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего», — подчеркнул он, выразил надежду на то, что Тегеран будет сотрудничать во время расследования происшествия.

Запад прекрасно понимает, что Иран как суверенное государство, к тому же, находящееся с ним в конфронтации, помогать в расследовании, вернее — в фальсификации обвинений против самого себя, не будет и попросту никого не допустит на свою территорию. Именно этого Запад и добивается, чтобы потом объяснить нежелание сотрудничать со стороны Тегерана попыткой скрыть свою причастность.

Украина же — страна, полностью управляемая извне, так что она согласится с любой версией, которую ей назначит Запад. И если надо — сама найдет ей доказательства, какой бы абсурдной она ни была.

Сразу после катастрофы Помпео заявил, что США готовы помочь Украине в расследовании. Заметьте, не Ирану, а именно Украине, подконтрольной Вашингтону. Надо понимать, не помочь, а подсказать. И можно не сомневаться в результатах того, что они там нарасследуют.

Украина тут же первой выдвинула версию с уничтожением борта ракетой. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев считает основными версиями крушения теракт, попадание ракеты и взрыв двигателя. Если бы это сделали США — заинтересованная сторона, это бы прозвучало совершенно неправдоподобно. Но ее назвала Украина. Сразу. Тогда, когда западные спецслужбы соглашались с версией Тегерана о технической неисправности.

Украина на этом фоне выглядела дурачком, который упорно твердит, что Земля плоская. Но это было вчера. А сегодня о том, что «Земля плоская» говорит уже весь коллективный Запад. Проще говоря, Киев выполнил задачу сказать глупость, которая потом будет активно разгоняться и даже навязываться. А остальным потом, в случае чего, можно будет «отмазаться», мол, это не мы, это Украина первая ляпнула, а мы поверили.

То же Данилов назвал и предполагаемое оружие, из которого мог быть сбит Boeing — ЗРК «Тор», ссылаясь на то, что информация об обнаружении обломков ракеты близ места катастрофы уже появилась в Интернете.

Позже со ссылкой на источники в Пентагоне о том, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом российского производства, сообщили американские СМИ. Почти сразу же в сети появилось видео, снятое вблизи аэропорта Тегерана в ночь, когда произошло крушение, на котором, предположительно, запечатлён момент удара ракеты по самолёту. Его выложил некто Нариман Гариб — иранский «активист», живущий в Лондоне, разумеется, не раскрывая источника.

Вообще круто получается. Стоит себе такой иранец не при делах, ничего не подозревая, в полшестого утра и снимает на телефон вполне конкретный участок ночного неба, в котором внезапно разыгрывается основной акт очередной геополитической драмы — ракета попадает в самолет. Это же так ОБЫЧНО — ранним утром снимать ночное небо в надежде увидеть, как очередная ракета сбивает очередной самолет. Некоторые, очевидно, каждый день так делают. И иногда, как видим, это приносит результат.

Причем на видео никакой реакции автора съемки, как будто он давно готовился увидеть именно это или каждый день это видит.

И вот уже сам Владимир Зеленский называет попадание ракеты одной из основных версий. А что ему остается, если версию поддержали его западные хозяева? Теперь только вперед, раскручивать дальше, назад уже не отыграешь, как с «твиттер»-аккаунтом, ставшим первоисточником фото с двигателем ракеты, якобы сбившей самолет, который в настоящий момент удален.

Теперь уже никто и не вспомнит, откуда все это пошло, главное, что версия активно разнесена украинскими и англоязычными якобы независимыми СМИ, подключился даже печально известный Bellingcat (известный как раз фейковыми «расследованиями»), «по горячим следам» установивший иранскую «секретную базу», откуда была выпущена ракета.

В общем, обвинительная база готова против Тегерана готова. И мировые лидеры просто, как это уже бывало, подпишутся под выводами, сделанными «независимыми следователями». Сбили негодяи. Возможно, непреднамеренно. Ведь все так удачно «совпало» по времени с ракетным нападением на американские базы в Ираке. Могли в пылу атаки палить во все, что движется в их небе. Непреднамеренно, но сбили же. Кучу людей угрохали ни за что. Все, трибунал, Гаага, санкции…

Понятно, что санкции — это не самоцель. Тут другое.

Во-первых, на случай реальной американской операции против Ирана необходимо подготовить к ней мировое общественное мнение. Точно так же было и в Ираке, и в Ливии.

Во-вторых, если войны не будет, то американцам этот инцидент тоже очень кстати — им можно отвлечь внимание от себя, постепенно заболтав ответ на вопрос: а почему США не отвечают ударом на удар по своим базам?

Ну, и, конечно, внимание общественности необходимо отвлечь от того факта, что американские «пэтриоты» в очередной раз показали свою полную неэффективность в Ираке, что активно обсуждалось сразу после атак. Мол, наши ЗРК иногда не срабатывают, а вот их палят во все, что движется — и вот результат.

Ну, и если речь на самом деле о технической неисправности, то это камень в огород «Боинга». Им проще признать, что американские самолеты иногда сбивают, чем то, что они сами падают, просто потому, что ненадежные.

И да. Я все жду, когда появятся прямые обвинения в адрес России — союзницы Ирана. Некий украинский клоун, именующий себя политологом — Вадим Трюхан уже поспешил заявить, что, речь может идти о, цитирую, «умышленном сбивании самолета российскими диверсантами ради углубления кризиса на Ближнем Востоке, который приведет к росту цен на нефть и обмену масштабными ракетными ударами между Ираном с одной стороны, и США и Израилем с другой».

Впрочем, данный персонаж реальный клоун. Вряд ли кому-то еще придет в голову заявить, что самолет сбила непосредственно Россия, тем более, что цель обвинений тут все же Иран. Но и Россию можно за уши притянуть — ракета-то российского производства. И обратите внимание: вчера в заголовках украинских СМИ просто рябило в глазах от частоты упоминания словосочетания «российская ракета». Не просто так, надо понимать.

Можно сразу двух зайцев Иран обвинить в уничтожении гражданского самолета, а Россию — в продаже оружия «террористам». Ну, и новые санкции против тех, кто покупает наше оружие, ввести. Пустячок, а американскому ВПК приятно, как говорится.

Говорите, снаряд дважды в одну воронку не падает? У них целые самолеты падают. И дважды, и трижды, и столько — сколько надо будет. И воронки расположены везде, где живут люди, не желающие подчиняться американскому диктату.

https://ren.tv/blog/dmitrii-rodionov/646300-amerikantsy-ubivaiut-dvukh-zaitsev-obviniaia-iran-v-atake-na-boeing

Источник: Теория элит

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