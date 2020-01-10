Из ФСБ уволили 16 человек, снимавших на видео стрельбу на Лубянке

Сотрудники пока не уволены, а отстранены от службы, но сами написали рапорты об увольнении.

Из центрального аппарата ФСБ уволены 16 сотрудников, которые вели съемку во время стрельбы на Лубянке в конце декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Два источника в ФСБ подтвердили «Медузе» увольнение сотрудников, снимавших видео. По их словам, это сотрудники Управления «П» службы экономической безопасности ФСБ, курирующие оперативное сопровождение уголовных дел о преступлениях на стратегически важных предприятиях промышленности.

Еще один собеседник «Медузы», близкий к спецслужбе, уточнил, что сотрудники пока не уволены, а отстранены от службы, но сами написали рапорты об увольнении после претензий комиссии, созданной приказом директора ФСБ для внутренней проверки. По словам источника, формальная претензия к оперативникам заключалась в использовании личных смартфонов внутри здания ФСБ, которые они должны были выключить на входе.

«Znak.com», в свою очередь, говорит лишь о пяти уволенных, отмечая при этом, что это были «не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями». «Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сказал источник издания.

19 декабря 2019 года два сотрудника ФСБ погибли в результате стрельбы на Лубянке.

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