Министр похвалила школьника за предложение писать слово «ветеран» с большой буквы

Ольга Васильева считает, что надо дать ход этому предложению, потому что ветераны ВОВ достойны этого.
Ученик тверской школы № 51 на встрече с министром просвещения России Ольгой Васильевой поделился с ней своей сокровенной мыслью. Подросток считает, что слово «ветеран» россияне обязаны писать с большой буквы, и особенно в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны».
Главе ведомства понравилось это предложение.
«Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы», — цитирует сегодня РИА Новости министра.
Васильева даже похвалила школьника, посчитав это «хорошим начинанием». При этом министр отметила, что такому предложению обязательно надо дать ход.
Напомним, что на 1 апреля 2019 года в России в живых остались 75 тысячи ветеранов-инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны.
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