Киев рассказал новые подробности крушения самолета в Иране

В ходе последнего сеанса связи пилотов Boeing украинской авиакомпании с диспетчерами аэропорта в Тегеране полет проходил штатно, об этом доложил пилот в ходе разговора, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Пристайко подтвердил, что самолет действительно изменил курс после того, как начал терпеть крушение, передает РИА «Новости».

Причины такого маневра пилотов до сих пор не установлены, отметил министр.

Ранее в пятницу Пристайко сообщил, что пока рано делать выводы о том, что Boeing был сбит.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены.

В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.

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