Кристина Орбакайте раскритиковала 7-летнюю дочь Клавдию за яркий макияж

Дочь Кристины Орбакайте уже учится пользоваться маминой косметикой. Однако певица раскритиковала слишком яркий макияж 7-летней Клавдиии.

Популярная исполнительница разрешает дочери по-детски копировать маму. Пока Кристина Орбакайте накладывала макияж, девочка расположилась рядом возле зеркала и так же начала красить губы и глаза. Однако результат такого «творчества» маме не понравился, артистка сделала замечание дочери. По ее мнению, Клавдия выглядела так, будто она только что плакала.

Певица посоветовала девочке не перебарщивать, однако разрешила использовать косметику. Сразу после замечания Клавдия стерла с лица тени для век, не споря со звездной мамой. Стоит сказать, в свои семь лет девочка уже учит иностранные языки и увлекается балетом.

За попытки краситься Кристина Орбакайте назвала дочку «маленькой визажисткой», разместив соответствующую публикацию на страничке своего аккаунта в соцсети Instagram. Фолловерам исполнительницы понравился пост, за короткое время он набрал много просмотров и лестных комментариев.

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Последнее: Дочь Кристины Орбакайте уже учится пользоваться маминой косметикой. Однако певица раскритиковала слишком яркий макияж 7-летней Клавдиии. Популярная исполнительница разрешает дочери по-детски копировать маму. Пока Кристина Орбакайте накладывала макияж, девочка расположилась рядом возле зеркала и так же начала красить губы и глаза. Однако результат такого «творчества» маме не понравился, артистка сделала замечание дочери. По ее мнению, […]