Найдены доказательства подготовки ученых к «апокалипсису»

Недавно выяснилось, что существуют доказательства подготовки экспертов к «апокалипсису». Ученые занимаются прорабатыванием нескольких возможных сценариев конца света.

В начале этого века научные сотрудники сформировали в Норвегии семенохранилище, где находятся образцы растений. Запасы хранятся на глубине в 130 метров под пластом постоянной мерзлоты. То же самое наблюдается и с представителями фауны, которые довольно быстро вымирают. Речь идёт о 10-тысячной коллекции животных, клетки которых заморозили. В развитых странах есть начальные запасы еды для человечества в случае голода, в том числе зерно и консервы. В ДНК-банках присутствуют прототипы полезных бактерий, обитающих в организме человека. Сейчас исследователи трудятся над созданием продуктов питания, которые поддаются выращиванию без солнечного света. Это будет уместно в случаях, когда лучи от светила не смогут перемещаться на Землю.

В нескольких государствах построены бомбоубежища внушительных размеров, а состоятельные личности обеспечили себя собственными бункерами. В развитых странах также присутствуют запасы вакцин от ряда заболеваний. Известно, что лингвисты занимаются подготовкой к «апокалипсису», записывая исчезающие языки для своих потомков.

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