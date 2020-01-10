Скончался экс-солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Накануне в Москве ушел из жизни Юрий Абрамов. Причиной смерти экс-солиста группы «140 ударов в минуту» стало переохлаждение.

О случившемся рассказал композитор и менеджер коллектива Сергей Конев, отметив, что не знает никаких подробностей. Позже появилась информация, что Юрий Абрамов умер в результате переохлаждения, когда по дороге в магазин поскользнулся и упал. Не исключается потеря исполнителем сознания. Идущие мимо россияне не сразу заметили певца, но через время его забрали медики скорой помощи и доставили в больницу. Тем не менее, проведенная операция не помогла спасти жизнь бывшему солисту «140 ударов в минуту». В то же время нет точных сведений о причинах инцидента.

Группа, где ранее пел покойный артист, обрела популярность в 1999 году после презентации песни «Тополя», ставшей хитом. Затем участники записывали по одной пластинке в год, а иногда по две. Музыканты собирали большие залы, а их композиции занимали ведущие строки главных хит-парадов.

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