Мнение: Приватизация на паузе. Зачем?

Кое-что из того, что делает правительство, оно само считает стыдным. И потому делает это обычно перед длинными праздниками. Чтобы это проскочило мимо внимания журналистов и общественности.

Вот и сейчас. 31 декабря 2019 правительство утвердило весьма постыдный документ — Программу приватизации на 3 года (2020-2022). А опубликовало (http://static.government.ru/media/files/573Ihl2inhPvJ295qijLLmBWkLAQVzhB.pdf) ее только вчера, 9 января.

В программу для приватизации на 3 года включены только 86 унитарных предприятий и 186 акционерных обществ. Остальные 1,5 тыс. с лишним компаний, в которых Российская Федерация участвует, видимо, ей очень нужны.

Из крупных компаний для приватизации остался только банк ВТБ (10,9% с оставлением 50%+1 акция у государства). И все. Нет ни РЖД, ни Почты России, ни Россельхозбанка, которые обсуждались ранее (https://t.me/SerpomPo/4849). Не говоря уж о «Газпроме» или «Роснефти»…

Приватизация остановлена.

Доходы бюджета от приватизации планируются на уровне 3,6 млрд руб. ежегодно. Это порядка 0,02% доходов федерального бюджета. 2 копейки на 100 рублей доходов… А ведь мы помним времена, когда всего за год получали 1 трлн руб. от приватизации (далеко за примером ходить не надо — 2016-й с приватизацией «Роснефти»). Сейчас — на 2 порядка меньше.

А куда делись доходы от продажи почти 11% ВТБ? Это на порядок больше запланированной в бюджете годовой суммы. Может, их нет в бюджете потому, что эта продажа произойдет по симпатичной для Костина схеме, как уже бывало, через доп.эмиссию акций. Госдоля в банке размоется, но бюджет (читай: народ) не получит от этого ни копейки. Зачем нам такая приватизация? Да, в общем, незачем… Она нужна только самому банку ВТБ и его руководству. И тем, кто с них «кормится»…

Вообще нам, россиянам, как воздух нужна настоящая приватизация — чтобы восстановить эффективность управления и ликвидировать коррупцию… Доля госсобственности достигла таких значений, что впору говорить о возврате российской экономики обратно в социализм. Но, в отличие от социализма, сейчас это сопровождается колоссальной коррупцией и убытками для страны.

Но разве чиновник будет подкладывать самому себе такую «свинью»? Вот и остановилась официальная приватизация. Если нет политической воли руководства — чиновник всегда будет ее тормозить.

Зато набирает обороты другая приватизация — скрытая, секретная. Необъявленная, вне правительственных планов.

Например, только в прошлом, 2019 году, 6,5% акций «Газпрома» были проданы его дочками в два приема (https://t.me/SerpomPo/4702) неизвестным покупателям с большим дисконтом к рынку.

Об открытой честной приватизации остается только мечтать. В моде сейчас секретные приватизации, мутные схемы с офшорами и номинальными держателями… Неизвестны конечные бенефициары приватизации «Роснефти»-2016. Владельцы трети акций Сбербанка скрыты за номинальными держателями. Так у нас теперь это делается.

Короче, новая программа приватизации правительства выглядит так.

Сейчас на 3 года объявлено официальное «водяное перемирие в джунглях» — никакой приватизации. Но все, кто могут, исподтишка «подшакаливают», явно уже начали неофициальный процесс «растаскивания» госсобственности. Запасаются финансами и голосами на будущих собраниях акционеров. Улучшают свои «расклады» в преддверии возможных больших решений ближе к выборам президента-2024.

Будет или нет трансферт власти в 2024-м — неизвестно. Но, очевидно, многие высокие чины на всякий случай готовятся к трансферту власти в собственность. Ведь, уходя из власти, они вовсе не собираются просто так оставлять госсобственность неизвестно кому (в смысле народу), не для того они так старательно ее отжимали в пользу государства все эти годы…

📸"Водяное перемирие" в джунглях во время засухи

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока рано делать выводы о том, что Boeing украинской авиакомпании, упавший в Иране, был сбит. Пристайко отметил, что видео и фото по крушению лайнера необходимо дополнительно верифицировать, передает ТАСС. Министр добавил, что у Украины нет претензий к иранской стороне по координации действий по изучению авиакатастрофы. Он подчеркнул, […]