Автоновости: АвтоВАЗ рассказал, какие детали воровали на заводе в 2019 году

Опубликована своего рода криминальная статистика происшествий, случавшихся на территории крупнейшего автопроизводителя страны в 2019 году. Наибольшую активность проявляли так называемые «сотрудники сторонних организаций», но и штатные работники АвтоВАЗа свой карман не обижали.

Всего автозавод насчитал 490 сотрудников предприятий, с которыми в той или иной форме сотрудничает АвтоВАЗ. Об этом сообщает издание "Лада.Онлайн", опубликовавшее на своем канале в YouTube выдержки из репортажа корпоративного "Лада.ТВ".

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Сообщается, что вычислять вороватых посетителей и штатных работников удается "благодаря внедренным в систему безопасности техническим средствам контроля". В качестве примера приводится инцидент с неким водителем грузовика Scania (организация, в которой он работал, не называется).

Водитель пытался вывезти с территории завода 14 защитных комбинезонов, хотя в составленной при въезде грузовика на территорию описи имущества было указано только два таких комбинезона. Утверждается, что лишние водитель припрятал под спальным местом.

Обнародован и эпизод с серийной кражей датчиков концентрации кислорода с двигателей прямо на конвейере. Датчиков лишились сразу шесть моторов, а злоумышленника удалось установить путем просмотра записей камер видеонаблюдения. Им оказался заводской сварщик с семилетним стажем работы, который признался, что вынес датчики в личной сумке и перепродал на местном рынке. Сварщик уволен, а вот вопрос о привлечении его к ответственности по закону будет решать полиция.

Ранее сообщалось и о серийных кражах ключей от новеньких Lada Granta: один из слесарей умудрился "обнести" чуть ли не десяток автомобилей. Зачем он это делал, пояснить не смог, но вынудил завод пойти на существенные материальные траты: каждой пострадавшей "Гранте" пришлось поменять все замки (включая замок зажигания) и внести множество изменений в документы.

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Последнее: Опубликована своего рода криминальная статистика происшествий, случавшихся на территории крупнейшего автопроизводителя страны в 2019 году. Наибольшую активность проявляли так называемые «сотрудники сторонних организаций», но и штатные работники АвтоВАЗа свой карман не обижали. Всего автозавод насчитал 490 сотрудников предприятий, с которыми в той или иной форме сотрудничает АвтоВАЗ. Об этом сообщает издание "Лада.Онлайн", опубликовавшее на своем канале […]