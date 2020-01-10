В Индонезии ученые обнаружили 5 новых видов певчих птиц

10.01.2020, 19:21, Разное

В Индонезии исследователи нашли 5 новых видов певчих птиц. Названные в честь островов, где они были обнаружены, особи характеризуются умением издавать уникальные звуки.
Столь большое и важное открытие на маленькой территории действительно поражает, а некоторые из самых ярких вышеназванных представителей фауны уже были знакомы местным жителям. В то же время такие виды, как кузнечик-Камышевка Талиабу, не были взяты во внимание из-за того, что их звучание напоминает насекомых, а не птиц. Ученых удивила новая находка в Индонезии. Как отметил научный сотрудник Фрэнк Райндт, он впервые услышал ряд певчих животных за несколько дней до того, как увидел их. То же самое случилось и при встрече с кузнечиком Талиабу, который издает похожие на крикет звуки. «Когда я услышал его, я понял, что это был тип Славки кузнечика, но он звучал совсем не так, как те, которые я знал», — заявил исследователь.

Также известно, что некоторые из найденных видов птиц находятся под серьезной угрозой исчезновения. Речь идет о камышевке-кузнечике, ареал обитания на горных вершинах Талиабу которой сокращается. Для защиты фауны нужно знать о существовании ее новых представителей. Как объяснили ученые, многие животные вымирают до того, как о них становится известно.



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Последнее: В Индонезии исследователи нашли 5 новых видов певчих птиц. Названные в честь островов, где они были обнаружены, особи характеризуются умением издавать уникальные звуки. Столь большое и важное открытие на маленькой территории действительно поражает, а некоторые из самых ярких вышеназванных представителей фауны уже были знакомы местным жителям. В то же время такие виды, как кузнечик-Камышевка Талиабу, […]

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