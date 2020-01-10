Шепелев рассказал о подарке на день рождения сына Платона, напугавшем его

Дмитрий Шепелев пояснил поклонникам в Instagram, как однажды приготовил для своего сына Платона от Жанны Фриске странный подарок. По словам телеведущего, маленького Платона удивило представление на своем дне рождении.

На прошлый праздник малыша его родитель пригласил двух рыцарей. Воины прибыли в дом Дмитрия Шепелева и начали довольно реалистично драться. «Они лупили друг друга настоящими мечами», — пояснил звездный отец. Он также добавил, что один участник перформанса едва не отрубил палец второму. Как отметил бывший гражданский муж Жанны Фриске, сын был очень напуган происходящим. В результате шоумен объяснил наследнику, что все было частью его подарка на день рождения. Сам артист понял: он переборщил со стараниями, ведь ребенок еще не мог осознать, что стал зрителем шоу, во время которого никто не был ранен по-настоящему.

Шепелев заявил, что даже присутствовавшие на вечеринке взрослые гости испытали шок от представления. Через год телеведущий решил хорошо все обдумать и устроил пиратское торжество. В конце публикации он спросил у своих фолловеров, устраивают ли они подобные праздники для своих детей.

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