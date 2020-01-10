Лукашенко разрешил безвизовый въезд болельщикам ЧМ по хоккею в 2021 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о том, что участники и организаторы чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и иностранные болельщики смогут въехать в страну без визы.
«Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам», – сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает ТАСС.
Документ также устанавливает вопросы медицинского обслуживания участников и гостей, использование госимущества, размещения социальной рекламы.
Указ предусматривает предоставление дирекции ЧМ беспроцентной возвратной бюджетной ссуды и несколько других мер.
Документ, по заверению пресс-службы Лукашенко, создан с учетом II Европейских игр и матча Европа – США по легкой атлетике.
Чемпионат мира по хоккею состоится в мае 2021 года в Риге и Минске.
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Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о том, что участники и организаторы чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и иностранные болельщики смогут въехать в страну без визы. «Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по […]
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