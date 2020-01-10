Переговоры о транзите российского газа усложняло присутствие немецкой стороны – Витренко

В переговорах о транзите российского газа через Украину активно принимала участие немецкая сторона. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

«В переговорах участвовала Еврокомиссия – с ней у нас были постоянные консультации, и в некоторых моментах у нас была поддержка от нее, а где-то нам было сложнее рассчитывать на их поддержку по некоторым вопросам. …Нет, дрейфа в сторону России не было. Были некоторые моменты во время двусторонних переговоров в Вене, где Еврокомиссия была постоянно на телефоне, и мы хотели, чтобы она смогла переубедить Россию. Некоторые вещи у нее получались, а некоторые – нет. Не то, что мы кого-то виним, но такая проблема была. Плюс в переговорах активно участвовала немецкая сторона, что тоже с одной стороны усложняло процесс, но с другой – в чем-то помогало», – сказал он.

Топ-менеджер «Нафтогазу» не стал уточнять подробности действий немецкой стороны.

«Говорить об этом сейчас было бы неправильно. Должно пройти лет 5–10, чтобы рассказывать такие детали», – заявил Витренко.

На вопрос, играли ли в свою игру, отстаивая свои интересы, Евросоюз и Германия, он ответил: «С одной стороны – да, а с другой – все хотели помочь Украине».

«Плюс были же какие-то личные отношения с [вице-президентом Европейской комиссии Марошем] Шефчовичем, с [вице-президентом генеральной дирекции по энергетике в Еврокомиссии Клаусом-Дитером] Борхардтом и графом [Бернардом] Вольдерзее, которого [канцлер Германии] Ангела Меркель специально назначила для решения этих вопросов. Они принимали участие и, хочется верить, что у них было личное желание помочь Украине. Хотя, естественно, каждый отстаивал свои интересы», – отметил Витренко.

По его словам, на переговорах «также была американская сторона, с которой тоже были активные консультации».

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В переговорах о транзите российского газа через Украину активно принимала участие немецкая сторона. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко. «В переговорах участвовала Еврокомиссия – с ней у нас были постоянные консультации, и в некоторых моментах у нас была поддержка от нее, а где-то нам было сложнее рассчитывать на их […]