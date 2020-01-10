В налоговой сообщили, на какую сумму оштрафовали владельцев нелегальных АЗС

По фактам незаконного оборота топлива с 13 декабря 2019 года по 8 января 2020-го Государственная налоговая служба насчитала 99,185 млн грн штрафных санкций, сообщает пресс служба ГНС Украины.

«Благодаря слаженной работе сотрудников ГНС выявлено 25 случаев неучтенного горючего. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,634 млн грн. За отсутствие регистрации акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре выписаны штрафы на общую сумму 4,891 млн грн. Всего за указанный период выявлено восемь таких нарушений. Также установлено два факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,711 млн грн», – говорится в сообщении.

За указанный период работники налоговой обнаружили шесть фактов оптовой торговли горючим без лицензии (начислены штрафные санкции на общую сумму 3 млн грн) и установили 51 случай розничной торговли горючим без надлежащих документов (наложены штрафы на сумму 11,75 млн грн). Кроме того, по факту безлицензионного производства горючего налоговая наложила штраф еще одного нарушителя в размере 1 млн грн.

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Фото: tax.gov.ua



Фото: tax.gov.ua

«Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на «серых» и «черных» рынках. В том числе должен быть ликвидирован нелегальный рынок топлива», – прокомментировал результаты работы налоговой службы председатель ГНС Сергей Верланов.

Глава налоговой отметил, что его ведомство в сотрудничестве с правоохранительными и другими контролирующими органами, а также местными властями продолжит выявлять нелегальные АЗС и прекращать их работу, так как это связано не только с интересами бюджета и защитой конкуренции, но и с безопасностью граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций по всей Украине до 9 января. За три недели в Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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