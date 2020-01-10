Пристайко: Украинская команда получила доступ к «черным ящикам» потерпевшего крушение самолета МАУ

Украинские специлисты получили доступ к «черным ящикам» потерпевшего крушение в Иране самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом на брифинге 10 января рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он отметил, что в Тегеране сейчас работает почти 50 украинских специалистов.

«Сейчас установлен свет, они сейчас техническими средствами пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло. Мы получаем полное сотрудничество от иранской стороны, мы получили доступ как к деталям самолета, месту падения… Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетченов с центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами», – сказал Пристайко.

По словам министра, эта информация сейчас анализируется.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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