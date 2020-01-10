В Самаре покупатели магазина отобрали у грабителя деньги и молоток

В Самаре очевидцы ограбления магазина отняли у нападавшего похищенные средства и молоток, сообщили в региональном ГУ МВД.

Подозреваемый дождался, пока все покупатели покинут магазин, и, угрожая продавщице молотком, отобрал у нее свыше 8 тыс. рублей, отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В этот момент в магазин зашли два посетителя, они остановили нападавшего, отобрали у него молоток и деньги. Самому подозреваемому удалось скрыться.

Отмечается, что инцидент произошел 27 декабря.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на одной из улиц города был опознан и задержан предполагаемый злоумышленник 1990 года рождения… По ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в полиции.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия», ему грозит десять лет лишения свободы.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, угон автомобиля, хранение наркотиков и кражу.

«Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям», – заключили в МВД.

В октябре в Санкт-Петербурге задержали бывшего кассира банка, ее заподозрили в серии ограблений ювелирных салонов.

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Последнее: В Самаре очевидцы ограбления магазина отняли у нападавшего похищенные средства и молоток, сообщили в региональном ГУ МВД. Подозреваемый дождался, пока все покупатели покинут магазин, и, угрожая продавщице молотком, отобрал у нее свыше 8 тыс. рублей, отметили в ведомстве, передает РИА «Новости». В этот момент в магазин зашли два посетителя, они остановили нападавшего, отобрали у него […]