Жданов: Версия с «Тором» – очень слабая. Иран допустил наших специалистов на место крушения самолета МАУ. Они не боятся показать обшивку

Версия поражения самолета «Международных авиалиний Украины», разбившегося в Иране, ракетой зенитного комплекса «Тор» выглядит крайне слабой, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

«США, Канада и Великобритания всегда были союзниками. И тут они в один голос, выдержав паузу, заявляют, что наш самолет сбит иранским ПВО. Комплекс «Тор» работает точно так же, как и «Бук». Он не попадает в цель, а взрывается рядом с объектом. Там есть система оповещения «свой – чужой». Если комплекс работает в автоматическом режиме, то получив отметку «свой», цель тут же классифицируется своей. И ракеты на нее не наводятся. Значит, в этом случае комплекс должен был управляться в ручном режиме, без включения системы оповещения. Кстати, в том же «Буке» такой системы нет. И на Донбассе в 2014 году россияне просто не распознали малайзийский Boeing», – подчеркнул Жданов.

По его словам, заряд «Тора» летит на отраженный от самолета сигнал.

«Тор» – это махина весом 34 тонны. Вес заряда – 165 кг. То есть самолет просто разнесло бы в воздухе, он сразу начал бы разваливаться. После попадания такой ракеты он вряд ли смог бы совершать маневры. А мы видели обломанное об дом крыло, идеально целую хвостовую часть, две трети фюзеляжа самолета – целые. Заряд «Тора» летит на отраженный сигнал. Радиолокационная станция светит на самолет и корректирует полет ракеты на него. Я считаю версию с «Тором» очень слабой. Тем более, тела были на месте, Иран сходу допустил туда наших специалистов. Значит, они не боятся показать нам листы обшивки», – отметил собеседник.

По его мнению, система управления самолета МАУ выходила из строя постепенно.

«Насколько известно, двигатели не горели. При этом самолет успел развернуться и попытался лечь на обратный курс. А значит, системы управления выходили из строя не одновременно, а постепенно. То есть повреждение было незначительным. Судя по тому, что двигатели целые, использовалась не тепловая система наведения, а контрастная. Ракета распознала в небе металлический фюзеляж. Если заряд переносного зенитно-ракетного комплекса попал снизу в переднюю треть фюзеляжа, то он задел бортовой компьютер. В итоге начала постепенно отказывать система и самолет упал. Такая у меня версия. Всю политическую выгоду от этой ситуации получают США. А Иран на «вилке» – причем оба варианта плохие. Если окажется, что самолет сбили они, придется выплатить серьезные компенсации семьям погибших, купить новый самолет и извиниться. А для них это ментально тяжело. Но если пойдут в отказ – значит, они террористы. А санкции против террористического государства поддержат все», – резюмировал Жданов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Версия поражения самолета «Международных авиалиний Украины», разбившегося в Иране, ракетой зенитного комплекса «Тор» выглядит крайне слабой, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов. «США, Канада и Великобритания всегда были союзниками. И тут они в один голос, выдержав паузу, заявляют, что наш самолет сбит иранским ПВО. Комплекс «Тор» работает точно так […]