Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф рассказал, как его однажды приняли на улице за бездомного

Серия из восьми фильмов о талантливом волшебнике за 10 лет превратила обычного маленького мальчика Дэниела Рэдклиффа в кумира миллионов, популярного артиста и чуть ли не миллиардера. Но вот внешний вид актера никак не отражает его состоятельность.

На днях 30-летний Рэдклифф стал новым гостем шоу Грэма Нортона (полный выпуск с ним выйдет сегодня вечером) и поделился с ведущим одной забавной историей. Однажды на одной из улиц Нью-Йорка его приняли за бездомного и дали пять долларов на еду:

Это было и странно, и смешно одновременно. Недавно я был в Нью-Йорке со своей девушкой, и она зашла в магазин. А я остался стоять на улице с нашей собакой. В тот день было очень холодно, на мне была толстовка с капюшоном, флисовая кофта и сверху — объемная куртка. Так как собака тоже замерзала, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть ее. И тут я увидел парня: он прошел мимо, но потом обернулся и посмотрел на меня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: «Возьми себе кофе, дружище». Видимо, мне нужно бриться чаще!

Дэниел Рэдклифф и Эрин ДаркКликните на фото для просмотра галереи

Актер отнесся к ситуации с юмором и в доказательство своих намерений пришел на съемку телепередачи абсолютно лысым, сбрив бороду и волосы. Так как его новый фильм «Побег из Претории» уже находится на стадии пост-продакшена (а там он выглядел почти неузнаваемо из-за пышной шевелюры и бороды), то он может себе позволить подобные перемены имиджа.

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Публикация от The Graham Norton Show (@thegrahamnortonshowofficial)8 Янв 2020 в 9:46 PST

Напомним, почти год назад Рэдклифф дал откровенное интервью в шоу Off Camera. В нем он рассказал, как на него повлияла слава в подростковом возрасте и как он искал истину на дне бутылки:

Самый быстрый способ забыть, что на тебя все пялятся, напиться. Потом, когда напиваешься, начинается паранойя, что на тебя смотрят еще более пристально, потому что ты не просто знаменит, но еще и пьян. Поэтому приходилось пить еще больше, чтобы избавиться и от этих мыслей. Такое сильно влияет на психику. Проблема еще в том, что все думают, что ты должен быть все время в хорошем настроении. У тебя классная работа, ты много зарабатываешь, а значит, у тебя совершенно нет права не быть все время в восторге от этих вещей. И это, как и постоянное внимание со стороны окружающих, дико давит. В такие моменты начинаешь думать: «Если я испытываю простые человеческие эмоции вроде грусти, значит ли это, что я что-то делаю не так? Может, я просто не умею быть знаменитым?»

Для того, чтобы бросить пить и уйти от болезненной привычки, Рэдклиффу потребовалось несколько лет и несколько неудачных попыток. Ему помогли, в том числе, друзья и близкие. В последние годы, после преодоления рубежа, актерская карьера Рэдклиффа пошла в гору: он регулярно снимается в кино в главных ролях и участвует в театральных постановках.

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Последнее: Серия из восьми фильмов о талантливом волшебнике за 10 лет превратила обычного маленького мальчика Дэниела Рэдклиффа в кумира миллионов, популярного артиста и чуть ли не миллиардера. Но вот внешний вид актера никак не отражает его состоятельность. На днях 30-летний Рэдклифф стал новым гостем шоу Грэма Нортона (полный выпуск с ним выйдет сегодня вечером) и поделился […]