Иран предоставил Украине доступ к самописцам и обломкам разбившегося лайнера

10.01.2020, 19:05, Новости дня

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам разбившегося под Тегераном самолета, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее Иран пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады принять участие в расследовании крушения украинского самолета.



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Последнее: Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам разбившегося под Тегераном самолета, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Об этом информирует РИА «Новости». Ранее Иран пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады принять участие в расследовании крушения украинского самолета.

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