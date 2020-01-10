Иран предоставил Украине доступ к самописцам и обломкам разбившегося лайнера

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам разбившегося под Тегераном самолета, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее Иран пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады принять участие в расследовании крушения украинского самолета.
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Последнее: Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам разбившегося под Тегераном самолета, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Об этом информирует РИА «Новости». Ранее Иран пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады принять участие в расследовании крушения украинского самолета.
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