Александр Ревва «женился» в четвертый раз на собственной супруге

10.01.2020, 19:05, Новости дня

Актер и шоумен Александр Ревва и его жена Анжелика сыграли четвертую свадьбу. На этот раз церемония прошла на Мальдивах.

Фото с супругом и дочками Анжелика опубликовала в своем Instagram. «Я стала твоей женой… уже в четвертый раз», – подписала снимок женщина.

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Публикация от A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva) 10 Янв 2020 в 12:10 PST

Александр Ревва и его жена вместе уже 12 лет, пара воспитывает двух дочерей – 12-летню Алису и 6-летню Амели. Супруги в честь годовщины начала семейной жизни проводят символические церемонии.

Ранее Александра Ревву обвинили в том, что он «проклял» рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).



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