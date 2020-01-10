Корпорация Expanscape создала ноутбук Aurora с 7 экранами

10.01.2020, 19:04, Разное

Британская корпорация Expanscape презентовала первый в мире ноутбук, оснащенный 7 экранами. Аппарат Aurora спроектирован для профессионального применения.
Портативное устройство имеет массивный корпус и главный дисплей, а к нему прикреплены еще 5 подобных мониторов. Разработчики установили 7-й экран в свободное место под клавиатурой гаджета. Четыре из них являются 17,3-дюймовыми и обладают разрешением 4К. Диагональ других дисплеев Aurora с Full HD-разрешением составляет 7 дюймов. На данный момент представители Expanscape не называют цену и другие характеристики компьютера. В компании рассказали, что ноутбук оснастят 4-ядерным процессором Intel i7, 64 ГБ оперативной памяти и накопителем NVMe.

Как заявили инженеры, разработка находится на стадии производства, и в скором времени предприятие выпустит модель для продажи. Ряд экранов девайса станет хорошим помощником для программистов и кибер-специалистов.



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Последнее: Британская корпорация Expanscape презентовала первый в мире ноутбук, оснащенный 7 экранами. Аппарат Aurora спроектирован для профессионального применения. Портативное устройство имеет массивный корпус и главный дисплей, а к нему прикреплены еще 5 подобных мониторов. Разработчики установили 7-й экран в свободное место под клавиатурой гаджета. Четыре из них являются 17,3-дюймовыми и обладают разрешением 4К. Диагональ других дисплеев […]

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