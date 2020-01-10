В Петербурге восстановят дома Ленина и Горького

В Центральном районе Санкт-Петербурга отреставрируют 129 домов. Среди них оказались исторические здания, в которых жил лидер СССР Владимир Ленин и писатель Максим Горький, сообщают «Невские Новости».
Реставрация будет проходить в рамках государственной программы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». В списке строений, на которых распространяется программа, также попали дома, где проживали философ Николай Чернышевский и композитор Михаил Балакирев.
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