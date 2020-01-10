Названа дата прибытия нового посла США в Москву

10.01.2020, 18:58, Новости дня

Новый посол США Джон Салливан прибудет в Москву в середине следующей недели, сообщили в пресс-службе американской дипмиссии.

«Посол Салливан прибудет 16 января», – уточнили в посольстве, передает ТАСС.

Ранее Салливан назвал условия улучшения отношений с Россией. Власти США утвердили его в должности посла в середине декабря.



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