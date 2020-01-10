Уволенная главред «Урюпинской правды» и глава администрации заключили мировое соглашение

Глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков и уволенная главный редактор газеты «Урюпинская правда» Ольга Шушлебина заключили мировое соглашение.

«Только что я подписала мировое соглашение с главой администрации Урюпинска Хорошеньковым. Выхожу на работу в прежней должности в понедельник, 13 января», – рассказала Шушлебина ТАСС.

Председатель правления областной общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Вячеслав Черепахин добавил, что Хорошеньков и Шушлебина «пришли к мировому соглашению о восстановлении Ольги Михайловны в прежней должности главного редактора с компенсацией за период увольнения».

«Хочется отметить активное участие журналистского сообщества в разрешении этой ситуации, и выразить надежду, что подобное в дальнейшем повторяться не будет. Волгоградское отделение Союза журналистов РФ будет и в дальнейшем внимательно наблюдать за всеми случаями нарушений прав журналистов, и при необходимости оказывать им содействие», – сказал он.

Черепахин рассказал, что Волгоградское отделение Союза журналистов РФ и администрация Волгоградской области договорились о консультационной поддержке глав районных администраций в работе со СМИ.

При этом судебное заседание все равно состоится 17 января, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Напомним, Шушлебина, которая занимала пост главного редактора газеты 17 лет, была уволена главой администрации города за то, что разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. По словам Шушлебиной, ее уволили по второму пункту статьи 278 Трудового кодекса. Она также заявила, что за время работы к ней не было претензий и взысканий со стороны собственников издания.

За главного редактора вступились лауреаты конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость».

Позже администрация городского округа Урюпинск на словах отменила постановление об увольнении Шушлебиной, однако она не согласилась с предложением и настаивала на полноценном мировом соглашении.

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