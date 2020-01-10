Bloomberg: Brexit обошелся Великобритании в $170 млрд

Решение о Brexit обошлось экономике Великобритании в 132,8 млрд фунтов стерлингов (173,8 млрд долларов), говорится в исследовании Bloomberg Economics.

Авторы исследования проанализировали отставание Великобритании от других стран «Большой семерки» в 2016—2019 годах. По прогнозу Bloomberg, экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 203 млрд фунтов (265 млрд долларов).

9 января Палата общин Великобритании одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. Ранее Евросоюз согласился отложить «Брекзит» до 31 января 2020 года.

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