Bloomberg: Brexit обошелся Великобритании в $170 млрд

10.01.2020, 18:57, Новости дня

Решение о Brexit обошлось экономике Великобритании в 132,8 млрд фунтов стерлингов (173,8 млрд долларов), говорится в исследовании Bloomberg Economics.

Авторы исследования проанализировали отставание Великобритании от других стран «Большой семерки» в 2016—2019 годах. По прогнозу Bloomberg, экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 203 млрд фунтов (265 млрд долларов).

9 января Палата общин Великобритании одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. Ранее Евросоюз согласился отложить «Брекзит» до 31 января 2020 года.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и к месту падения, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. «Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика