Генсек НАТО: «Нет причин не верить данным о том, что украинский самолет был сбит ракетами»

У Североатлантического альянса нет оснований не доверять разведданным западных стран о возможном поражении ракетой украинского самолета над Ираном. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны», — сказал Столтенберг. Он добавил, что «необходимо тщательное расследование» и «сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании».

Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Ранее телеканал CNN сообщил, что по данным разведки США, самолет был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства «Тор-М1»).

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