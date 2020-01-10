В Сумской области нашли мертвых собак и кошек с признаками насильственной смерти – полиция

10.01.2020, 18:54, Новости дня

Полиция Сумской области расследует факты жестокого обращения с животными. Об этом 10 января сообщила пресс-служба полиции.

В Шостке на свалке нашли два мешка с телами собак. Правоохранители отметили, что на них есть ножевые ранения, что, вероятно, могло стать причиной смерти. 

Кроме этого, в разных районах города были найдены мертвые кошки. 

«мертвые животные были найдены окровавленными, их тела носили явные признаки насильственной смерти», – отметила пресс-служба.

По двум фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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