В Сумской области нашли мертвых собак и кошек с признаками насильственной смерти – полиция

Полиция Сумской области расследует факты жестокого обращения с животными. Об этом 10 января сообщила пресс-служба полиции.
В Шостке на свалке нашли два мешка с телами собак. Правоохранители отметили, что на них есть ножевые ранения, что, вероятно, могло стать причиной смерти.
Кроме этого, в разных районах города были найдены мертвые кошки.
«мертвые животные были найдены окровавленными, их тела носили явные признаки насильственной смерти», – отметила пресс-служба.
По двум фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и к месту падения, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. «Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- YouTube будет удалять комментарии и видео со скрытыми угрозами / 15 декабря
- Данные разведки, касающиеся Сулеймани, были однозначны – Помпео / 5 января
- Прокуратура просит четыре года колонии для фигуранта «московского дела» Егора Жукова / 4 декабря
- Путин сделал исключение для выкрикнувшего вопрос без очереди журналиста / 19 декабря
- Автоновости: 1 января принесет россиянам новые штрафы / 5 декабря
- Журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг «человеком года» / 11 декабря
- Общество: Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива / 13 декабря
- Стало известно о планах провести встречу Путина и Зеленского / 9 декабря