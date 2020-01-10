Названы главные признаки передозировки кофе

Ученые сообщили, что кофе вовсе не всегда является чудотворным напитком, который помогает проснуться, взбодриться и избавиться от усталости и головной боли. Оказывается, если выпить слишком много кофе, проблемы могут возникнуть очень серьезные.
Сегодня кофе можно по праву назвать одним из наиболее популярных напитков в мире. Его вкус и свойства делают его еще более ценным для человечества, однако нередко люди забывают, что данный напиток является полезным только в случае его употребления в умеренных количествах. Если же употреблять очень много кофе, могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Так ученые определили, что чрезмерно большое количество выпитого кофе может стать причиной острых болей в желудке, тремора, диареи и даже учащенного сердцебиения.
Специалисты отметили, что все негативные последствия для человека наступают лишь тогда, когда теряет контроль над своим желанием выпить кофе.
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