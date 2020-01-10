Эксперты рассказали, когда и почему растения томата «кричат»

10.01.2020, 18:52, Новости дня

Недавно проведенное израильскими учеными исследование показало, что растения томата способны издавать звуки. Тщательный анализ зафиксированного ультразвука показал, что таким способом растения реагируют на стрессовые ситуации.

Обычно механические повреждения, а также нехватка воды и солнечного света являются основными элементами стрессовой ситуации для растений. Они провоцируют возникновение у растений заметные ухудшения в виде изменения цвета или формы листьев и цветков. Также известно, что на такое состояние стресса реагируют и другие растения, которые находятся рядом. Научные специалисты из Тель-Авивского университета предположили, что реакция растений является куда более значительной, но, возможно, она является скрытой от человеческого глаза.

Ряд проведенных исследований с растениями томатов показал, что в ответ на стрессовую ситуацию растения еще и издают звуки.



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