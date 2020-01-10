Эксперты рассказали, когда и почему растения томата «кричат»

Недавно проведенное израильскими учеными исследование показало, что растения томата способны издавать звуки. Тщательный анализ зафиксированного ультразвука показал, что таким способом растения реагируют на стрессовые ситуации.

Обычно механические повреждения, а также нехватка воды и солнечного света являются основными элементами стрессовой ситуации для растений. Они провоцируют возникновение у растений заметные ухудшения в виде изменения цвета или формы листьев и цветков. Также известно, что на такое состояние стресса реагируют и другие растения, которые находятся рядом. Научные специалисты из Тель-Авивского университета предположили, что реакция растений является куда более значительной, но, возможно, она является скрытой от человеческого глаза.

Ряд проведенных исследований с растениями томатов показал, что в ответ на стрессовую ситуацию растения еще и издают звуки.

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