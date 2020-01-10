Компания Nissan готовит спецверсию Micra, Qashqai и X-Trail

Японская компания Nissan официально презентовала спецверсию под названием N-Tec.

Данные улучшения станет возможным применить в отношении актуальных моделей Qashqai, X-Trail и Micra. Отличить новинку можно по затемненной головной оптике, увеличенным колесным дискам, улученной аудиосистеме и дорогой отделке салона. В числе достоинств также указывается внедрение мультимедийного комплекса, поддерживающего системы Android Auto и Apple CarPlay.

Кроме того, появились дополнительные ассистенты, способствующие безопасной парковке и езде по автомагистралям. Также указывается, что новые модификации автомобилей Qashqai, X-Trail и Micra поступят в свободную продажу до конца нынешнего месяца на европейском рынке

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