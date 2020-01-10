Chery зарегистрировала новую марку Exeed в России

Китайская компания Chery намерена выпускать новые автомобили на российский рынок под маркой Exeed.

Об этом свидетельствует факт регистрации данного бренда, сведения о котором уже внесены в базе Роспатента. Предполагается, что первая партия автомобилей Exeed поступит на российский рынок уже к весне нынешнего года. Ранее уже анонсировали, что первым появится на местном рынке модель кроссовера Exeed TXL. Данный автомобиль успешно продается на китайском рынке на протяжении нескольких лет.

Автомобиль получит пятиместный просторный салон. Во всех комплектациях предусмотрен 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 190 л.с. мощности. Однако клиенты смогут выбрать модель с передним или полным приводом в разных модификациях.

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