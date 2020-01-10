Против калининградского блогера возбудили дело о реабилитации нацизма из-за поста во «ВКонтакте»

В Калининграде возбудили дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) против блогера Николая Горелова, известного под псевдонимом Николай Кириченко. Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат Мария Бонцлер.
Дело завели из-за опубликованной блогером во «ВКонтакте» «литературной заметки». «Там поднимаются темы насилия над мирным германским населением, репрессий красноармейцев после окончания Второй мировой, роли Советского союза в создании Северной Кореи и другие подобные вещи», — уточнил Горелов «МБХ медиа».
Блогеру может грозить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Горелов раньше писал рецензии на фильмы для СМИ и вел блог на сайте «Эха Москвы», отмечает «Медиазона».
Источник: Новая газета
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