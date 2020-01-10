Мнение: Натоптали

10.01.2020, 18:47, Разное

Фотографии позиций 59-й бригады ВСУ на Горловском направлении в районе Зайцево сделанные с БПЛА.
Можно заметить вытоптанную в снегу свастику.

На Украине нет фашизма (с) любой идиот

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Юморист Владимир Винокур выступил против приостановки выпуска телепрограммы «Смехопанорама», так как многие зрители любят ее и ее ведущего Евгения Петросяна. «Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна, – прим. ВЗГЛЯД)»,  рассказал Винокур РИА «Новости». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика