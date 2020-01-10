Мнение: Натоптали

Фотографии позиций 59-й бригады ВСУ на Горловском направлении в районе Зайцево сделанные с БПЛА.

Можно заметить вытоптанную в снегу свастику.

На Украине нет фашизма (с) любой идиот

Источник: Colonel Cassad

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