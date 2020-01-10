США ввели секторальные экономические санкции против Ирана

США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего и сталелитейного секторов Ирана, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Он уточнил, что Соединенные Штаты ввели санкции против 17 иранских производителей стали, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что США также ввели санкции против иранских официальных лиц, которые ответственны за удар по базам с американскими военными.

Мнучин отметил, что США сделают исключение из санкций для тех, кто будет занят в расследовании крушения Boeing украинской авиакомпании в Тегеране.

В начале января в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Позднее в Тегеране заявили, что это было началом операции «Мученик Сулеймани».

Позже постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Юморист Владимир Винокур выступил против приостановки выпуска телепрограммы «Смехопанорама», так как многие зрители любят ее и ее ведущего Евгения Петросяна. «Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна, – прим. ВЗГЛЯД)», рассказал Винокур РИА «Новости». […]